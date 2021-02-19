Прокуратура викрила мешканця Київщини, якого завербувала ФСБ

Громадянин України отримав від ФСБ завдання зі збору таємних відомостей щодо боєготовності та забезпечення Збройних сил України

Громадянин ніяких дій щодо шпигунства не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок із ФСБ

Київська обласна прокуратура викрила черговий факт готування до вчинення державної зради і здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за цим фактом (ч.2 ст.111 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Слідством встановлено, що 40-річний громадянин України у лютому 2018 року надав представнику Федеральної служби безпеки Російської Федерації згоду на збирання та передачу відомостей, що становлять державну таємницю. Чоловік мав повідомляти ФСБ про чисельність особового складу, види та кількість озброєння і військової техніки, місця базування і передислокації частин та з’єднань Збройних сил України, про схеми мобілізаційного розгортання, оперативно-мобілізаційних заходів військових формувань, про стан готовності, чисельність особового складу та ін.

«Однак, вказаний громадянин ніяких дій щодо шпигунства не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок із представником іноземної організації та отримане від нього завдання», – повідомляють правоохоронці.

Прокуратурою Київської області за результатами досудового розслідування Слідчого управління ГУ СБУ у Києві та Київській області скеровано до Васильківського міськрайонного суду Київщини клопотання про звільнення вказаного громадянина України від кримінальної відповідальності за готування до вчинення державної зради.

Як повідомлялося, нещодавно Служба безпеки України викрила двох громадян України, яких завербувала Федеральна служба безпеки Росії. Агенти виконували завдання зі збору таємних відомостей щодо боєготовності та забезпечення Збройних сил України.

Раніше контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який намагався добути секретні дані про сучасну військову техніку ЗСУ. Шпигуном виявився працівник одного зі стратегічних підприємств Миколаєва.

Також контррозвідка СБУ викрила в Одесі російських агентів.