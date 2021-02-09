СБУ затримала агента ФСБ, який збирав секретні відомості про військові розробки

Працівник одного з стратегічних підприємств Миколаєва отримав завдання зібрати інформацію щодо нової української військової техніки

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали агента ФСБ РФ, який збирав секретні відомості, що становлять державну таємницю в оборонній сфері.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, громадянину України вже повідомлено про підозру у державній зраді.

За даними слідства, мешканець Миколаєва отримав від представників спецслужби РФ приватне завдання зі збору інформації закритого характеру щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів.

«Завербований громадянин упродовж січня-лютого 2021 року домовився про передачу таємних матеріалів з одним із керівників наукових інститутів м. Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки та оборони України. За грошову винагороду у розмірі 10 тис доларів США він запропонував керівнику інституту надати таємну програму розробки приладів для ураження безпілотних літальних апаратів», - розповіли у прокуратурі.

Під час отримання імітованих секретних матеріалів та передачі авансу за них – 500 доларів США, яка відбулася 7 лютого на залізничному вокзалі Харкова, слідчими головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Департаментом контррозвідки СБУ було затримано підозрюваного.

На даний час проводяться слідчі дії, встановлюються усі обставини злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Додамо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



