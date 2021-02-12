Контррозвідка спіймала двох українців, які шпигували для ФСБ (фото)

Силовики затримали підозрюваних під час контрольованої передачі «таємних» документів

Агенти ФСБ намагалися завербувати розвідника однієї з військових частин

Служба безпеки України викрила двох громадян України, які завербувала Федеральна служба безпеки Росії. Агенти виконували завдання зі збору таємних відомостей щодо боєготовності та забезпечення Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники зафіксували, що шпигунам поставили завдання отримати секретні документи.

Зазначається, що для виконання завдання агенти ФСБ намагалися за гроші завербувати розвідника однієї з військових частин.

Спецслужба затримала завербованих українців під час контрольованої передачі «таємних» документів та спроби їх переправлення російським кураторам обумовленими каналами зв’язку. Операція відбувалася згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Наразі стосовно викритих агентів ФСБ РФ здійснюються процесуальні заходи за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який намагався добути секретні дані про сучасну військову техніку ЗСУ. Шпигуном виявився працівник одного зі стратегічних підприємств Миколаєва.

Раніше контррозвідка СБУ викрила в Одесі російських агентів.

Також СБУ разом з поліцією у Дніпрі затримали банду Арійця, яка тероризувала кілька областей.