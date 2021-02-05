Контррозвідка СБУ викрила в Одесі російських агентів

Серед об’єктів посягань – бойові літаки Збройних Сил на аеродромі «Кульбакіно»

Контррозвідники Служби безпеки України викрили агентурну мережу ФСБ РФ, яка діяла на території Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

СБУ встановила, що громадяни України були завербовані та виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова та Дениса Собка.

Зокрема, російські агенти готували диверсійні операції. Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області – сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій та організовувати спеціальну підготовку підібраних осіб.

Для виконання своїх завдань агенти проводили вербувальну роботу і серед високопосадовців ЗСУ. Задокументовано навіть намір викрасти та нелегально перевезти до країни-агресора одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду у 100 тисяч доларів США.

Серед об’єктів посягань – бойові літаки Збройних Сил на аеродромі «Кульбакіно».

Шпигунська діяльність кадрових співробітників ФСБ РФ, які керували агентурною мережею, розслідується у кримінальному провадженні за ч.1 ст.114 (шпигунство) КК України. Заходи з викриття агентурної мережі здійснювались та тривають під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ затримала одеського псевдо мінера.