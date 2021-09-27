Забудови не буде. Громаді Києва повернуто 19 га землі на Совських ставках

Рішення суду про повернення земельної ділянки громаді Києва виконано в повному обсязі

Територіальній громаді Києва рішенням суду повернено земельну ділянку площею 19 га та вартістю 614 млн грн, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У 2008 році між Київською міською радою та товариством було укладено договір оренди земельної ділянки, умовами якого передбачено її забудову протягом трьох років з моменту укладення договору.

Однак з 2008 року товариство в порушення вимог чинного законодавства та договору оренди землі так і не приступило до забудови спірної земельної ділянки, що позбавило територіальну громаду можливості отримати об’єкт, який буде сприяти розвитку рекреаційної інфраструктури міста Києва.

При цьому територія земельної ділянки утримувалась товариством у неналежному стані, у зв’язку з чим прибирання вказаної території систематично здійснюється комунальними службами Голосіївського району Києва.

За вказаних обставин прокуратура звернулась з позовом до суду.

Рішенням Господарського суду Києва, залишеним без змін постановою Північного апеляційного суду, позов прокуратури задоволено.

Наразі рішення суду виконано в повному обсязі шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення товариству права оренди та фактичного повернення земельної ділянки територіальній громаді.

Нагадаємо, ТОВ «Господарник» (код 30971302) ще у 2008 році за часів мера Леоніда Черновецького орендувала 19 гектарів нижнього каскаду Совських ставків. Ця компанія належить власнику мережі продовольчих магазинів «Фуршет» Ігорю Баленку. Він отримав землю на 15 років для будівництва ТРЦ, але у 2018 році змінив свої плани та просував через Київраду проєкт будівництва 12-23-поверхових будинків.

Раніше кияни підписали петицію проти проєкту Генерального плану Києва, який передбачає забудову нижнього каскаду Совських ставків.

Влада столиці зацікавлена створити великий екопарк на Совських ставках. КО «Київзеленбуд» подало до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на створення екопарку.