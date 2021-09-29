Приватна фірма через Очаківський суд прибрала до рук чотири ділянки в Києві

Прокуратура через суд скасувала незаконне рішення про визнання права власності на комунальні земельні ділянки за приватною структурою

За апеляційною скаргою Київської міської прокуратури Миколаївський апеляційний суд скасував рішення Очаківського міськрайонного суду, яким визнано право власності на чотири земельні ділянки у столиці загальною площею понад 5 га. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, Київською міською прокуратурою за результатами опрацювання даних Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що рішенням Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області у квітні 2021 року визнано за приватним підприємством право власності на чотири комунальні земельні ділянки загальною площею понад 5 га, які розташовані у Голосіївському, Печерському, Подільському та Святошинському районах Києва.

Водночас, Київська міська рада рішень про надання у власність чи користування спірних земельних ділянок не ухвалювала. Державні акти на право власності на земельні ділянки, на підставі яких було прийнято судове рішення, не видавались.

За таких обставин Миколаївський апеляційний суд погодився з доводами прокурора про відсутність підстав для прийняття рішення про визнання за позивачем права власності на земельні ділянки, задовольнив апеляційну скаргу Київської міської прокуратури та скасував рішення суду першої інстанції про визнання за приватним підприємством права власності на комунальні земельні ділянки.

Крім того, за вказаним фактом триває досудове розслідування з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно рішенням суду територіальній громаді Києва повернено земельну ділянку площею 19 га та вартістю 614 млн грн, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі Києва.

Влада столиці зацікавлена створити великий екопарк на Совських ставках.