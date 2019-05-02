Прокуратура вимагає повернути громаді Києва будівлю за 2 млн грн



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Київрада не проводила приватизацію будівлі на вулиці Ямській

Київська місцева прокуратура №9 у судовому порядку вимагає поновити майнові права територіальної громади столиці та витребувати з незаконного володіння нежитлову будівлю площею понад 200 м² та вартістю 2 млн гривень, що розташована по вул. Ямській у Києві. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Так, під час розслідування кримінального провадження прокуратура встановила, що право власності на вказане нерухоме майно перейшло до фізичної особи та у подальшому передано до статутного капіталу приватного товариства.

Водночас, установлено, що Київрада, як власник цього майна, його приватизацію не проводила, відтак право власності територіальної громади на нього не припинялось.

У зв’язку з викладеним, прокурором подано позов про витребування об’єкту комунальної власності на користь територіальної громади.

Крім того, за фактом незаконного заволодіння комунальною власністю триває досудове розслідування для притягнення винних осіб до відповідальності.