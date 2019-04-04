Прокуратура виявила на Київщині нелегальну АЗС (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За результатами обшуку вилучено резервуар для зберігання пального Фото: Прокуратура Київської області

Автозаправний пункт незаконно здійснював реалізацію пального

Кагарлицькою місцевою прокуратурою виявлено незаконну автозаправну станцію. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Кагарлицькою місцевою прокуратурою у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.275 КК України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) проведено санкціонований обшук на незаконному автозаправному пункті у м. Кагарлик. За результатами обшуку виявлено та вилучено паливно-заправне обладнання та резервуар для зберігання пального», - йдеться в повідомленні.

Нелегальна автомобільна заправна станція, яка функціонувала без оформленого належним чином землекористування, без отримання дозволів на будівництво та введення в експлуатацію об’єктів нерухомості, незаконно здійснювала реалізацію пального.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у березні за втручання прокуратури Київщини припинено незаконну діяльність чотирьох нелегальних автозаправних станцій у Києво-Святошинському районі.