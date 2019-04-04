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    Прокуратура виявила на Київщині нелегальну АЗС (фото)

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    За результатами обшуку вилучено резервуар для зберігання пального - Прокуратура виявила на Київщині нелегальну АЗС (фото)
    За результатами обшуку вилучено резервуар для зберігання пального
    Фото: Прокуратура Київської області

    Автозаправний пункт незаконно здійснював реалізацію пального

    Кагарлицькою місцевою прокуратурою виявлено незаконну автозаправну станцію. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    «Кагарлицькою місцевою прокуратурою у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.275 КК України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) проведено санкціонований обшук на незаконному автозаправному пункті у м. Кагарлик. За результатами обшуку виявлено та вилучено паливно-заправне обладнання та резервуар для зберігання пального», - йдеться в повідомленні.

    Нелегальна автомобільна заправна станція, яка функціонувала без оформленого належним чином землекористування, без отримання дозволів на будівництво та введення в експлуатацію об’єктів нерухомості, незаконно здійснювала реалізацію пального.

    Досудове розслідування триває.

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    Прокуратура виявила на Київщині нелегальну АЗС (фото)
    Прокуратура виявила на Київщині нелегальну АЗС (фото)

    Нагадаємо, у березні за втручання прокуратури Київщини припинено незаконну діяльність чотирьох нелегальних автозаправних станцій у Києво-Святошинському районі.

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