Прокуратура виявила низку порушень у роботі поліцейських Київщини



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До дисциплінарної відповідальності притягнуто 15 працівників поліції

Прокуратурою Київської області виявлено в діяльності Головного управління Національної поліції області численні порушення при застосуванні до осіб заходів впливу за адміністративні правопорушення.

«Прокуратурою області за результатами перевірки в Головному управлінні Національної поліції в Київській області та його територіальних підрозділах встановлено порушення вимог законодавства про адміністративні правопорушення та іншого законодавства під час адміністративного затримання та доставлення осіб», - повідомляє пресслужба прокуратури.

Так, встановлено непоодинокі порушення вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення при оформленні працівниками поліції протоколів про адміністративне затримання. «Зокрема, не повідомлялись родичі осіб про їх затримання, самих затриманих не ознайомлювали з їх правами, безпідставно утримували в підрозділі поліції понад встановлений строк, а також проводились огляди особами не однієї статі за відсутності понятих, тощо», - інформують у прокуратурі.

У той же час, мають місце численні факти тяганини при виконанні працівниками поліції рішень судів про накладення на правопорушників стягнення у вигляді адміністративного арешту, що призводить до їх ухилення від відбування призначеного судом стягнення.

Реагуючи на виявлені порушення вимог законодавства та прав громадян, заступником прокурора області внесено начальнику Головного управління Національної поліції в Київській області вказівку, за результатами розгляду якої до дисциплінарної відповідальності притягнуто 15 працівників поліції.

Загалом упродовж поточного року до дисциплінарної відповідальності притягнуто 65 працівників поліції за порушення прав осіб при адміністративному затриманні чи виконанні постанов суду про адміністративний арешт.