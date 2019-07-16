На Київщині рецидивіст-«спайдермен» табуреткою вбив чоловіка



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На момент вчинення злочину підозрюваний замаскувався, одягнувши костюм «Спайдермена» Фото: Прокуратура Київської області

Чоловіка затримано та повідомлено про підозру

Правоохоронці затримали чоловіка, який 14 липня поточного року в с. Горенка Києво-Святошинського району Київської області вбив чоловіка. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Встановлено, що раніше судимий 23-річний хлопець, на ґрунті довготривалих неприязних відносин, перебуваючи на території домоволодіння потерпілого наніс останньому численні удари табуреткою та дерев’яною палицею по голові.

«Від завданих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці вчинення злочину, не дочекавшись швидкої медичної допомоги. Цікаво, що на момент вчинення вказаного злочину підозрюваний замаскувався, одягнувши костюм «Спайдермена», - розповіли в прокуратурі.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Крім того, місцевою прокуратурою до суду подано клопотання щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.