На Київщині судитимуть чоловіка за зґвалтування неповнолітньої неприродним способом



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Злочин скоєно 9 жовтня 2018 року у Васильківському районі

На Київщині судитимуть 49-річного чоловіка за вчинений злочин щодо неповнолітньої.

За процесуального керівництва Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області завершено досудове розслідування за фактом вчинення 49-річним мешканцем м. Ірпінь кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 153 України, тобто задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства та погрози його застосування, вчинене щодо неповнолітньої. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Встановлено, що 9 жовтня 2018 року підозрюваний, проїжджаючи повз приміщення одного із ресторанів у м. Васильків, побачив на узбіччі неповнолітню дівчину, яка зупиняла транспортний засіб, котрий рухався в напрямку її місця проживання. Після чого він зупинив свій автомобіль та запропонував потерпілій підвезти, на що вона погодилась та сіла до салону автомобіля. Під час спілкування з неповнолітньою у зловмисника виник прямий умисел на насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом з останньою», - розповіли в прокуратурі.

Далі чоловік звернув транспортний засіб до безлюдного місця, а саме до поля, та почав погрожувати дівчині застосувати до неї насилля в разі непокори. «Після цього продемонстрував їй предмет, зовні схожий на ніж, що змусило неповнолітню підкорятись будь-яким його наказам. Продовжуючи свої злочинні дії, задовольнив свою статеву пристрасть неприродним способом», - повідомили правоохоронці.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачений перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Законопроект номер 6449, розроблений представниками Радикальної партії, за основу і в цілому на позачерговому пленарному засіданні парламенту підтримали 247 народних депутатів. Ухваленим законом Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.