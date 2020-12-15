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    У Києві відкрили центральні станції метро після п'яти годин перевірки

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    У Києві відкрили центральні станції метро після п'яти годин перевірки - У Києві відкрили центральні станції метро після п'яти годин перевірки
    У Києві відкрили центральні станції метро після п'яти годин перевірки

    За інформацією метрополітену, надійшов дзвінок про мінування станцій

    У Києві станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» і пересадки через повідомлення про замінування близько 15:00 15 грудня було зачинено на вхід і вихід.

    Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

    Наразі станції працюють у звичайному режимі.

    Через «заміновані» станції у метро утворився колапс. 

    Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. 

    Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

    Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух ХрещатикомЗі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

    Через перекриття вулиць учасниками акції протесту в центрі Києва утворилися серйозні затори.

    З цієї ж причини затримувався рух автобусів №24, 55, 114, 118 в центральній частині міста.

    Теги: Київ метро замінування Хрещатик
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