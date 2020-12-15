У Києві відкрили центральні станції метро після п'яти годин перевірки
За інформацією метрополітену, надійшов дзвінок про мінування станцій
У Києві станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» і пересадки через повідомлення про замінування близько 15:00 15 грудня було зачинено на вхід і вихід.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Наразі станції працюють у звичайному режимі.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 15, 2020
Станції «Хрещатик», «Майдан Незалежності» та пересадка працюють у звичайному режимі. pic.twitter.com/mu2EFjMVK2
Через «заміновані» станції у метро утворився колапс.
Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.
Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.
Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.
Через перекриття вулиць учасниками акції протесту в центрі Києва утворилися серйозні затори.
З цієї ж причини затримувався рух автобусів №24, 55, 114, 118 в центральній частині міста.