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    Січневий карантин: Міносвіти оприлюднило рекомендації для шкіл

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    Згідно з законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів. - Січневий карантин: Міносвіти оприлюднило рекомендації для шкіл
    Згідно з законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

    Міністерство рекомендує школам оголосити канікули з 8 до 24 січня

    Під час суворого карантину, що уряд планує запровадити з 8 по 24 січня, учням заборонено відвідувати школи, тому освітні заклади зможуть оголосити на цей період канікули. Про це йдеться у листі МОН керівникам місцевих департаментів освіти і науки.

    У міністерстві наголошують, що згідно з законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

    Також міністерство просить вжити всіх можливих заходів, спрямованих на належну організацію освітнього процесу в дистанційному форматі. Зокрема, за допомогою платформи для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів «Всеукраїнська школа онлайн», яку запустили МОН та Мінцифри.

    Як повідомлялося, столичні школи під час січневого карантину працюватимуть у дистанційному режимі.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: Міністерство освіти і науки школа канікули навчання карантин уряд
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