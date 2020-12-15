Січневий карантин: Міносвіти оприлюднило рекомендації для шкіл

Згідно з законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

Міністерство рекомендує школам оголосити канікули з 8 до 24 січня

Під час суворого карантину, що уряд планує запровадити з 8 по 24 січня, учням заборонено відвідувати школи, тому освітні заклади зможуть оголосити на цей період канікули. Про це йдеться у листі МОН керівникам місцевих департаментів освіти і науки.

У міністерстві наголошують, що згідно з законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

Також міністерство просить вжити всіх можливих заходів, спрямованих на належну організацію освітнього процесу в дистанційному форматі. Зокрема, за допомогою платформи для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів «Всеукраїнська школа онлайн», яку запустили МОН та Мінцифри.

Як повідомлялося, столичні школи під час січневого карантину працюватимуть у дистанційному режимі.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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