  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Протест підприємців: на Майдані знову з'явилися намети

    • Розсилка
    Наразі ситуація на Майдані Незалежності спокійна, більша частина силовиків вже пішла - Протест підприємців: на Майдані знову з'явилися намети
    Наразі ситуація на Майдані Незалежності спокійна, більша частина силовиків вже пішла

    Близко 200 протестувальників збираються лишитися на всю ніч у центрі столиці

    У Києві на Майдані Незалежності підприємці-протестувальники встановили нові намети, наразі там перебуває близько 200 людей. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Зазначається, активісти встановили нові намети на Майдані Незалежності, після того, як силовики демонтували більшу частину.

    За словами протестувальників, вони планують лишитися на всю ніч у центрі Києва.

    Як повідомляють журналісти, наразі ситуація на Майдані Незалежності спокійна, більша частина силовиків вже пішла і мітингувальники також розходяться. Зараз на Майдані перебуває близько 200 людей.

    Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. 

    Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

    Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

    Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

    Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.

    Поліцейські заявили, що внаслідок сутичок постраждали близько 40 правоохоронців.

    Теги: бізнес протест активісти протести у Києві карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies