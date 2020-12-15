Протест підприємців: на Майдані знову з'явилися намети

Наразі ситуація на Майдані Незалежності спокійна, більша частина силовиків вже пішла

Близко 200 протестувальників збираються лишитися на всю ніч у центрі столиці

У Києві на Майдані Незалежності підприємці-протестувальники встановили нові намети, наразі там перебуває близько 200 людей. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, активісти встановили нові намети на Майдані Незалежності, після того, як силовики демонтували більшу частину.

За словами протестувальників, вони планують лишитися на всю ніч у центрі Києва.

Як повідомляють журналісти, наразі ситуація на Майдані Незалежності спокійна, більша частина силовиків вже пішла і мітингувальники також розходяться. Зараз на Майдані перебуває близько 200 людей.

Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.

Поліцейські заявили, що внаслідок сутичок постраждали близько 40 правоохоронців.