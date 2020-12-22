Протести у центрі Києві: силовики «окупували» центральні станції метро

Правоохоронці зупиняють людей та запитують про зміст сумок/рюкзаків

У центрі Києві, де сьогодні проходить велелюдна акція протести SaveФОП, діють безпрецедентні заходи безпеки: зокрема на Майдані Незалежності правоохоронці перевіряли у перехожих сумки. Частина людей після цього сідала в метро до Палацу Україна.

«А це вже метро Хрещатик. Зупиняють людей, запитують про зміст сумок/рюкзаків. По метро ходять колони озброєних до зубів «охоронців Зеленського», – додає у Facebook активіст Андрій Смолій.

Зазначимо, що підприємці після маршу центральними вулицями столиці прийшли до палацу «Україна», де сьогодні ввечері відбувається концерт «Кварталу 95». Учасники акції протесту зайняли площу перед концертним палацом. Туди вже стягнули велику кількість силовиків, в тому числі військовослужбовців Національної гвардії, які оточили будівлю.

Нагадаємо, що сьогодні на Майдані Незалежності в центрі Києва також відбувалась акція протесту ФОПів, яку вони розпочали 15 грудня.

Як відомо, протестувальники висунули вимоги до влади захистити підприємців через ймовірне запровадження локдауну, а також «запровадити прозорі правила гри».

Парламент ухвалив не погоджений із підприємцями закон. ФОПівці оголосили безстрокову акцію протесту на Майдані, де зібралися кілька тисяч підприємців.

Між ФОПівцями і правоохоронцями відбулися сутички.

Наступного і в подальші дні кількість протестувальників значно зменшилася, але люди розходитися не збираються.