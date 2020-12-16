Протести підприємців: що відбувається в центрі Києва і які вимоги ФОПів

У середу, 16 грудня, учасники акції SaveФОП продовжують мітингувати на Майдані Незалежності в Києві

Найголовніші вимоги протестувальників – скасування локдауну для ФОПів та ухвалення закону про спрощену систему оподаткування

Вівторок, 15 грудня, пройшов у Києві під знаком акції малих підприємців, яка з демонстрації під парламентом перетворилася на жорсткі зіткнення з правоохоронцями на Майдані. Мітингувальники оголосили безстрокову акцію та назвали її податковим Майданом.

У середу, 16 грудня, учасники акції SaveФОП продовжують мітингувати на Майдані Незалежності в Києві.

Які вимоги

Найголовніші вимоги протестувальників – скасування локдауну для ФОПів та ухвалення закону про спрощену систему оподаткування.

Загалом вони висувають сім вимог. Серед них:

ухвалення кількох законопроєктів (про спрощену систему оподаткування та спрощення обліку доходів ФОПів);

реформа податкової та митної служб України;

мораторій на перевірки мікробізнесу контролювальними органами до завершення такої реформи;

створення консультативно-дорадчого органу при президенті України, який би займався розвитком мікропідприємництва;

узгодження з таким органом і представниками мікробізнесу всіх законодавчих нововведень у цій сфері;

мораторій на всі види перевірок бізнесу до завершення карантину;

«приймати зважені рішення щодо карантину […] та не допустити обмеження діяльності малого й мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без винятків».

Фактично ж ФОПи 15 грудня виступали проти запровадження жорсткого карантину на початку 2021 року, обов’язкових касових апаратів і за перегляд системи компенсацій малому бізнесу на цей час.

Що відбулось 15 грудня

Провівши кілька годин біля будівлі парламенту, колона підприємців рушила на вулицю Банкову до Офісу президента. Пройшовши маршем головною вулицею столиці, кілька тисяч ФОПів прийшли на Майдан Незалежності, де розгорнулася кульмінація подій.

Підприємці кілька разів намагалися встановити наметове містечко на головній площі Києва, проте від самого ранку центр столиці посилено патрулювали правоохоронці – вони жорстко припиняли подібні спроби ФОПів.

Зрештою в другій половині дня між силовиками та демонстрантами сталася серія бійок – із застосуванням сльозогінного газу, димових шашок, гумових кийків і підручних засобів.

Сутички з поліцією

Швидкі вивозили постраждалих з обох сторін: точне число поранених демонстрантів невідомо, а МВС заявило про щонайменше 40 постраждалих поліцейських. Їх госпіталізували з хімічними опіками очей, травмами голови тощо.

Столична поліція заявила, що 15 грудня ввечері під час демонтажу встановлених на Майдані Незалежності наметів група нетверезих чоловіків накинулася на правоохоронців.

За минулий рік це було одне з найбільших зіткнень протестувальників із силовиками на Майдані.

Через повідомлення про замінування увечері 15 грудня в Києві на кілька годин закривали найближчі до місця подій станції метро Хрещатик і Майдан Незалежності. Метро запрацювало ближче до 18:00, а о 19:00 на головній площі Києва залишилося кілька сотень ФОПів, які провели ніч на Майдані.



Що зараз відбувається

У середу, 16 грудня, учасники акції на підтримку малих і середніх підприємців руху SaveФОП продовжують мітингувати на Майдані Незалежності в Києві.

Зранку на Майдані перебувало понад 100 осіб. Станом на 13:00 ситуація була спокійною.

Наразі на Майдані розгорнули три невеликі намети. Кількість мітингувальників збільшується. У метрополітені на станції метро Майдан Незалежності поліція зупиняє людей, схожих на активістів, і перевіряє особисті речі.