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    Силовики очепили палац «Україна». Під загрозою зйомка новорічного «Вечірнього кварталу»

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    <span>Палац Україна весь очеплений силовими структурами</span> - Силовики очепили палац «Україна». Під загрозою зйомка новорічного «Вечірнього кварталу»
    Палац Україна весь очеплений силовими структурами
    Фото: Андрій Смолій, Фейсбук

    ФОПи прийшли мітингувати до будівлі, де проходить концерт «95 кварталу»

    У Києві підприємці, які останніми днями виходять на протести в рамках акції SaveФОП, після маршу центральними вулицями столиці прийшли до палацу «Україна», де сьогодні ввечері відбувається концерт «Кварталу 95». Учасники акції протесту зайняли площу перед концертним палацом. Туди вже стягнули велику кількість силовиків, в тому числі військовослужбовців Національної гвардії, які оточили будівлю.

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    Силовики очепили палац «Україна». Під загрозою зйомка новорічного «Вечірнього кварталу»
    Силовики очепили палац «Україна». Під загрозою зйомка новорічного «Вечірнього кварталу»
    Силовики очепили палац «Україна». Під загрозою зйомка новорічного «Вечірнього кварталу»
    Силовики очепили палац «Україна». Під загрозою зйомка новорічного «Вечірнього кварталу»
    Силовики очепили палац «Україна». Під загрозою зйомка новорічного «Вечірнього кварталу»
    Силовики очепили палац «Україна». Під загрозою зйомка новорічного «Вечірнього кварталу»
    Силовики очепили палац «Україна». Під загрозою зйомка новорічного «Вечірнього кварталу»

    Концерт « 95 кварталу» мав розпочатися о 19 годині. Президент України Володимир Зеленський є засновником студії «Квартал 95» і був її художнім керівником. Мітингувальники своїм протестом під час зйомок новорічного «Вечірнього кварталу» хочуть звернути увагу президента до своїх вимог.

    Очевидці також розповідаають, що ситуація біля палацу «Україна» спокійна. Сутички між протестувальниками та силовиками не виникають. Мітингувальники слухають музику і тримають прапори.

    Нагадаємо, що сьогодні на Майдані Незалежності в центрі Києва також відбувалась акція протесту ФОПів, яку вони розпочали 15 грудня.

    Як відомо, протестувальники висунули вимоги до влади захистити підприємців через ймовірне запровадження локдауну, а також «запровадити прозорі правила гри».

    Парламент ухвалив не погоджений із підприємцями закон. ФОПівці оголосили безстрокову акцію протесту на Майдані, де зібралися кілька тисяч підприємців.

    Між ФОПівцями і правоохоронцями відбулися сутички.

    Наступного і в подальші дні кількість протестувальників значно зменшилася, але люди розходитися не збираються.

     Читайте також: ФОП-майдан. Чому тривають протести і хто за ними стоїть 
    Теги: бізнес закон протест Володимир Зеленський президент Квартал 95 концерт парламент
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