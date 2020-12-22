Опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк та блокує адмінбудівлі

Учасники антиурядової акції протесту планують заночувати в центрі Єревану, щоб завтра продовжити мітинг

Вірменська опозиція заявила, що 22 грудня – вирішальний день їх боротьби

Опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк. У Єревані на площі Республіки стартував мітинг «Руху за порятунок Вітчизни», який вимагає відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна

Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».

Вірменська опозиція заявила, що 22 грудня – вирішальний день їх боротьби.

За словами представника партії АРФД Гегама Манукяна, сьогодні до протестів долучилася група адвокатів.

Наїра Зограбян з партії «Процвітаюча Вірменія» заявила, що відсьогодні вони проводитимуть щоденні акції непокори, доки Пашинян не піде у відставку.

Мітингувальники заблокували урядові будівлі та розгортають намети на площі Республіки, повідомляє агентство news.am.

Учасники антиурядової акції протесту планують заночувати в центрі Єревану, щоб завтра продовжити мітинг. Станом на зараз заблокованими залишаються будівлі уряду, генеральної прокуратури та міністерства освіти і науки.

«Погода холодна, але ми сильні, ми разом. Тут вирішується питання про майбутнє нашої країни», – сказав один з мітингувальників, додавши, що вони підуть додому лише після відставки Пашиняна.

З ранку біля будівлі уряду сконцентровані великі сили поліції.

«Рух за порятунок Вітчизни», що складається з 16 опозиційних партій, вважає Пашиняна відповідальним за підсумки конфлікту в Нагірному Карабасі, в якому вірменська сторона зазнала «значних територіальних і людських втрат». Вони також критикують владу за нездатність впоратися з наслідками.

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.

Водночас 12 грудня президент Вірменії Армен Саркісян заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир’я у Нагірному Карабасі. Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир’я.