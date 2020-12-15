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    Сутички та вибухи: поліція розганяє акцію протесту на Майдані (фото)

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    На Майдані Незалежності сталися сутички між правоохоронцями та учасниками акції протесту підприємців - Сутички та вибухи: поліція розганяє акцію протесту на Майдані (фото)
    На Майдані Незалежності сталися сутички між правоохоронцями та учасниками акції протесту підприємців
    Фото: РБК-Україна

    У результаті сутичок є постраждалі

    Правоохоронці почали розганяти акцію протестів підприємців на Майдані Незалежності. Вони демонтують намети, які протестувальникам таки вдалося встановити.

    Про це повідомляє РБК-Україна.

    Між протестувальниками та силовиками відразу ж почалися сутички.

    На Майдані чутно вибухи, а також видно дим, як від димових гранат.

    У ході сутичок, попередньо, є постраждалі. На Майдан прибув автомобіль швидкої допомоги. На ношах принесли щонайменше одну людину.

    Після демонтажу кількох наметів силовики відійшли від протестувальників. Однак поблизу Майдану Незалежності перебувають великі загони правоохоронців.

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    Сутички та вибухи: поліція розганяє акцію протесту на Майдані (фото)
    Сутички та вибухи: поліція розганяє акцію протесту на Майдані (фото)
    Сутички та вибухи: поліція розганяє акцію протесту на Майдані (фото)
    Сутички та вибухи: поліція розганяє акцію протесту на Майдані (фото)
    Сутички та вибухи: поліція розганяє акцію протесту на Майдані (фото)
    Сутички та вибухи: поліція розганяє акцію протесту на Майдані (фото)
    Сутички та вибухи: поліція розганяє акцію протесту на Майдані (фото)

    Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. 

    Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

    Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

    Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух ХрещатикомЗі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

    Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.

    Поліцейські заявили, що внаслідок сутичок постраждали близько 40 правоохоронців.

    Теги: Національна поліція України Київ бізнес протести у Києві
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