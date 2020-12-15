Сутички та вибухи: поліція розганяє акцію протесту на Майдані (фото)

На Майдані Незалежності сталися сутички між правоохоронцями та учасниками акції протесту підприємців

У результаті сутичок є постраждалі

Правоохоронці почали розганяти акцію протестів підприємців на Майдані Незалежності. Вони демонтують намети, які протестувальникам таки вдалося встановити.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Між протестувальниками та силовиками відразу ж почалися сутички.

На Майдані чутно вибухи, а також видно дим, як від димових гранат.

У ході сутичок, попередньо, є постраждалі. На Майдан прибув автомобіль швидкої допомоги. На ношах принесли щонайменше одну людину.

Після демонтажу кількох наметів силовики відійшли від протестувальників. Однак поблизу Майдану Незалежності перебувають великі загони правоохоронців.

Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.

Поліцейські заявили, що внаслідок сутичок постраждали близько 40 правоохоронців.