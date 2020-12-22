Протести в центрі Києва тривають: що відбувається на Майдані (фото)

На Майдані Незалежності кілька сотень протестувальників

Мітингувальники із прапорами #SaveФОП сьомий день стоять на Майдані Незалежності

На Майдані Незалежності в центрі Києва досі триває акція протесту ФОПів, яку вони розпочали 15 грудня.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», сьогодні, 22 грудня, на Майдані знаходяться кілька сотень мітингувальників із прапорами #SaveФОП.

На Майдані також перебувають представники поліції діалогу. Наразі ситуація спокійна.

Як відомо, протестувальники висунули вимоги до влади захистити підприємців через ймовірне запровадження локдауну, а також «запровадити прозорі правила гри».

Парламент ухвалив не погоджений із підприємцями закон. ФОПівці оголосили безстрокову акцію протесту на Майдані, де зібралися кілька тисяч підприємців.

Між ФОПівцями і правоохоронцями відбулися сутички.

Наступного і в подальші дні кількість протестувальників значно зменшилася, але люди розходитися не збираються.

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