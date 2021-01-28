Протестувальники в центрі Києва раптово змінили маршрут (фото)

Похолодання та снігопад поміняли плани протестувальників

Учасники акції протесту ФОПів розпочали свій марш у центрі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Протестувальники змінили маршрут і вирішили не йти до Офісу президента.

Наразі учасники акції протесту йдуть до Конституційного суду, а потім від нього планують йти до представництва Європейського союзу. Там будуть вирішувати, чи йти до посольства США, оскільки в Києві значно похолодало.

Як повідомлялося, 28 січня учасники руху SaveФОП розпочали на Майдані Незалежності в Києві масштабну акцію протесту. Повідомлялося, що з Майдану Незалежності протестувальники пройдуть до будівлі представництва Європейського союзу, потім рушать до будівель Конституційного суду і посольства США.

Патрульна поліція повідомляла про перекриття руху за маршрутом учасників акції: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – площа Льва Толстого – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Антоновича – вулиця Жилянська – вулиця Володимирська – Майдан Незалежності.

Через масові акції протесту в Києві працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу у посиленому режимі.

Верховна Рада 1 грудня 2020 року після численних акцій протесту схвалила компромісний проєкт закону, який відклав запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) до 2022 року, хоча він мав набути чинності вже в 2021-му.

Проте відтермінування не зупинило протести. Всі новорічні свята на Майдані простояло наметове містечко ФОПів, які з початком роботи Верховної Ради знову обіцяють акції протесту.

Люди виступають проти намірів посилити податкову політику і запровадити касові апарати для більшості категорій фізичних осіб підприємців.

Як заявила в інтерв'ю «Главкому» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, у партії «Слуга народу» не йтимуть на діалог із підприємцями, які вимагають скасування касових апаратів.



