Через акцію протесту в центрі Києва перекрили вулиці (перелік)

Патрульні радять водіям планувати свій маршрут із урахуванням перекриття зазначених вулиць

Сьогодні, 28 січня, у центральній частині Києва проводяться масові акції протесту. У зв’язку з цим на деяких вулицях можливе короткотривале перекриття руху.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Запланований маршрут учасників акції: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – площа Льва Толстого – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Антоновича – вулиця Жилянська – вулиця Володимирська – Майдан Незалежності.

Початок маршу учасників акції протесту анонсувався на 11:00.

«Плануйте свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць та можливого часткового обмеження руху на прилеглих», – закликали патрульні.

Як повідомлялося, 28 січня учасники руху SaveФОП розпочали на Майдані Незалежності в Києві масштабну акцію протесту.

Через масові акції протесту в Києві працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу у посиленому режимі.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 грудня 2020 року після численних акцій протесту схвалила компромісний проєкт закону, який відклав запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) до 2022 року, хоча він мав набути чинності вже в 2021-му.

Проте відтермінування не зупинило протести. Всі новорічні свята на Майдані простояло наметове містечко ФОПів, які з початком роботи Верховної Ради знову обіцяють акції протесту.

Люди виступають проти намірів посилити податкову політику і запровадити касові апарати для більшості категорій фізичних осіб підприємців.

Як заявила в інтерв'ю «Главкому» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, у партії «Слуга народу» не йтимуть на діалог із підприємцями, які вимагають скасування касових апаратів.