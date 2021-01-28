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    Через акцію протесту в центрі Києва перекрили вулиці (перелік)

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    Поліція перекрила деякі центральні вулиці Києва - Через акцію протесту в центрі Києва перекрили вулиці (перелік)
    Поліція перекрила деякі центральні вулиці Києва
    Фото: Нацполіція

    Патрульні радять водіям планувати свій маршрут із урахуванням перекриття зазначених вулиць

    Сьогодні, 28 січня, у центральній частині Києва проводяться масові акції протесту. У зв’язку з цим на деяких вулицях можливе короткотривале перекриття руху.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Запланований маршрут учасників акції: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – площа Льва Толстого – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Антоновича – вулиця Жилянська – вулиця Володимирська – Майдан Незалежності.

    Початок маршу учасників акції протесту анонсувався на 11:00.

    «Плануйте свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць та можливого часткового обмеження руху на прилеглих», – закликали патрульні.

    Як повідомлялося, 28 січня учасники руху SaveФОП розпочали на Майдані Незалежності в Києві масштабну акцію протесту.

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    Через акцію протесту в центрі Києва перекрили вулиці (перелік)
    Через акцію протесту в центрі Києва перекрили вулиці (перелік)

    Через масові акції протесту в Києві працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу у посиленому режимі.

    Нагадаємо, Верховна Рада 1 грудня 2020 року після численних акцій протесту схвалила компромісний проєкт закону, який відклав запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) до 2022 року, хоча він мав набути чинності вже в 2021-му.

    Проте відтермінування не зупинило протести. Всі новорічні свята на Майдані простояло наметове містечко ФОПів, які з початком роботи Верховної Ради знову обіцяють акції протесту. 

    Люди виступають проти намірів посилити податкову політику і запровадити касові апарати для більшості категорій фізичних осіб підприємців.

    Як заявила в інтерв'ю «Главкому» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, у партії «Слуга народу» не йтимуть на діалог із підприємцями, які вимагають скасування касових апаратів. 

    Читайте також: ФОП-майдан. Чому тривають протести і хто за ними стоїть
    Теги: Національна поліція України Київ бізнес протести у Києві
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