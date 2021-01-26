«Слуга народу» відмовилась від компромісу з «ФОПівським майданом»

На Майдані більше ніж місяць стоїть наметове містечко ФОПів

На Майдані більше ніж місяць стоїть наметове містечко ФОПів

«Як можна пояснити клієнтам, що вони не отримають чек за куплений телевізор?»

У партії «Слуга народу» не йтимуть на діалог із підприємцями, які вимагають скасування касових апаратів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, неможливо знайти компроміс із людьми, які вимагають скасувати регістратори розрахункових операцій (РРО) та чеки взагалі для всіх категорій, зокрема для продавців побутової техніки та ювелірки.

«Як можна пояснити клієнтам, що вони не отримають чек за куплений телевізор? Якщо є зауваження до незручності РРО, то будь ласка – давайте обговоримо, щоб усі змогли адаптуватись. Але чому в тій же Польщі можна купити магнітик за 2 євро й отримати чек?», – сказала вона.

Кравчук нагадала, що при президентові України створено Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Там готуватимуть рішення щодо виправлення економічних помилок і напрацювання конструктивних рішень.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 грудня після численних акцій протесту схвалила компромісний проєкт закону, який відклав запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) до 2022 року, хоча він мав набути чинності вже в 2021-му.

Проте відтермінування не зупинило протести. Всі новорічні свята на Майдані простояло наметове містечко ФОПів, які з початком роботи Верховної Ради знову обіцяють акції протесту.

Люди виступають проти намірів посилити податкову політику і запровадити касові апарати для більшості категорій фізичних осіб підприємців.