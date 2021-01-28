У центрі Києва масові акції протесту: поліція працює в посиленому режимі

Правоохоронці заступили на посилене несення служби в центрі Києва

Можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці

Сьогодні, 28 січня, у центральній частині Києва заплановано проведення масових акцій біля Верховної Ради України, Офісу президента України, Посольства США, Конституційного суду України та на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Задля забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу у посиленому режимі.

Організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

Правоохоронці просять автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов.

Водночас, поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

Тарифи на газ призвели до масових акцій протесту в низці міст України. Люди перекривають дороги та штурмують облдержадміністрації, вимагаючи зменшити ціни на блакитне паливо.

25 січня у Києві під Офісом президента України мітингувальники вимагали знизити ціну на газ та електроенергію.