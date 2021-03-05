Хто завищує тарифи на газ? Глава «Нафтогазу» збирається атакувати суд, який розгляне скандальну справу

Партія, яку фінансує глава «Нафтогазу», анонсувала акцію під Верховним судом

Велика палата Верховного суду України 9 березня має винести рішення щодо скандальної справи про законність застосування так званих температурних коефіцієнтів при обліку спожитого газу.

Мова про справу за позовом фізичної особи до газорозподільної та газопостачальних організацій про незаконність, на думку цієї особи, приведення обсягів природного газу до стандартних умов. У судах першої та апеляційної інстанції фізична особа програла, після чого звернулася до Верховного суду, в якому зараз справа і розглядається.

У зв’язку з цим у вівторок, 9 березня, об 11.00 біля Верховного суду України відбудеться акція. Її влаштують активісти партії «Демократична Сокира».

За даними організаторів події, у заході братимуть участь позивач у справі, активіст «Демократичної Сокири» Єгор Пасхалов, голова Ради громадського контролю НАБУ, експерт ринку газу Марк Савчук та співзасновник партії Юрій Гудименко.

Варто зазначити, що партію «Демократична Сокира» фінансує голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв. В одному з інтерв’ю Коболєв сам зізнався, що спілкується із її учасниками та підтримує їхні ідеї. Він вважає, що фінансова підтримка «Демократичної сокири» – це інвестиції в його особисте майбутнє.

Нагадаємо, приведення обсягів природного газу до стандартних умов – спосіб визначити, який саме обсяг газу було фактично спожито споживачем. Необхідність у застосуванні коефіцієнтів виникає через те, що більшість побутових лічильників не обладнані температурними коректорами. А це означає, що вимірювання газу такими лічильниками зазнає впливу температурних змін (через холодне та тепле повітря, залежно від пори року), що викривляють покази споживання. Такі лічильники ніяк не реагують на вказані температурні зміни, а тому їхні покази дають викривлені, а не достовірні дані про обсяги фактичного споживання. А тому теза «потрібно сплачувати за «фактичними» показами лічильника», щодо лічильників без термокоректора, є некоректною.

Такі лічильників не показують достовірних обсягів спожитого газу, адже не враховують закони фізики, зокрема, закону Бойля—Маріотта, закону Гей-Люссака. Не вдаючись в детальні пояснення принципів цих законів, пояснимо їх вплив на вимірювання природного газу.

Побутові лічильники вимі­рюють робочий об’єм газу. Проте об’єм змінюється на 3,4% при коливанні температури на 10°С. Якщо температура зро­стає – об’єм газу збільшується, якщо падає – відповідно, змен­шується. На практиці це означає, що фактичний об’єм спожитого газу взимку є більшим, ніж показує лічильник. Влітку навпаки – фактичний об’єм спожитого газу є меншим, ніж показує лічильник.

Нагадаємо, нещодавно виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Коболєва. Про це повідомило видання «Українська правда».

Вітренко навів причини, які, на його думку, є підставами для звільнення Коболєва та Наглядової ради. Зокрема, начебто «Нафтогаз» не виконав показник видобутку газу у 2020 році, який був затверджений Концепцією розвитку газовидобувної галузі України.

Раніше Юрій Вітренко працював виконавчим директор «Нафтогазу». Своє звільнення він назвав реакцією голови правління компанії Андрія Коболєва на «незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла». За словами Вітренка, імідж Коболєва — «це шати з казки про голого короля».