На Вінниччині чоловік незаконно користувався ставком понад 3 роки і не сплачував оренду
Місцева прокуратура подала позов до суду
На Вінниччині Калинівська місцева прокуратура подала позов до Погребищенського районного суду Вінницької області в інтересах держави в особі Вінницької обласної державної адміністрації до громадянина, який орендував водний об’єкт на території однієї з місцевих громад.
Встановлено, що від 2017 року чоловік користується ставом площею
У зв’язку з недобросовісним використанням водного об’єкта прокуратура наполягає на достроковому розірванні договору оренди, стягненні заборгованості з орендної плати та повернення ставка у власність держави.
Нагадаємо, у Києві судитимуть підприємця, який самовільно спорудив заклад громадського харчування на березі озера Срібний Кіл, та здавав його в оренду. За даними прокуратури, своїми діями обвинувачений завдав територіальній громаді Києва збитки на більш ніж 2,6 млн гривень.