На Вінниччині чоловік незаконно користувався ставком понад 3 роки і не сплачував оренду

У зв’язку з недобросовісним використанням водного об’єкта прокуратура наполягає на достроковому розірванні договору оренди

Місцева прокуратура подала позов до суду

На Вінниччині Калинівська місцева прокуратура подала позов до Погребищенського районного суду Вінницької області в інтересах держави в особі Вінницької обласної державної адміністрації до громадянина, який орендував водний об’єкт на території однієї з місцевих громад.

Встановлено, що від 2017 року чоловік користується ставом площею 15 га вартістю 10,4 млн гривень. Однак протягом усього періоду він не сплачував жодної гривні орендної плати, повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

У зв’язку з недобросовісним використанням водного об’єкта прокуратура наполягає на достроковому розірванні договору оренди, стягненні заборгованості з орендної плати та повернення ставка у власність держави.

Нагадаємо, у Києві судитимуть підприємця, який самовільно спорудив заклад громадського харчування на березі озера Срібний Кіл, та здавав його в оренду. За даними прокуратури, своїми діями обвинувачений завдав територіальній громаді Києва збитки на більш ніж 2,6 млн гривень.