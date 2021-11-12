П’яні молодики заради розваги влаштували стрілянину біля висоток під Києвом

Правоохоронці затримали двох чоловіків за стрілянину

10 листопада близько 2 години ночі двоє чоловіків напідпитку влаштували стрілянину біля під’їзду будинку в Софіївській Борщагівці. На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що стрілянину тієї ночі 29-ти та 24-річний товариші влаштували після спільного розпивання алкогольних напоїв у квартирі одного із них.

Поліцейські затримали обох учасників події відповідно до ст. 208 КПК України.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловікам про підозру за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляду домашнього арешту.

Як повідомлялося, нещодавно на Оболоні агресивний молодик влаштував стрілянину посеред вулиці.