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    У Києві чоловік стріляв у сусідку

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    Правоохоронці вилучили у киянина зброю, з якої він стріляв у жінку - У Києві чоловік стріляв у сусідку
    Правоохоронці вилучили у киянина зброю, з якої він стріляв у жінку
    Фото з відкритих джерел

    Слідчі столичної поліції повідомили про підозру молодику

    Біля будинку на вулиці Олекси Тихого в Солом’янському районі Києва в 33-річну киянку вистрілив чоловік. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поспілкувавшись із потерпілою, поліцейські з’ясували, що на вулиці у неї виник словесний конфлікт із сусідкою. У цей момент із будинку вибіг син опонентки, який вирішив заступитися за матір та вистрілив у заявницю. Потерпілу у задовільному стані госпіталізували для надання необхідної допомоги.

    У ході проведення оперативно-розшукових заходів та першочергових слідчих дій правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 36-річний киянин, раніше судимий за крадіжки, грабежі та незаконне поводження зі зброєю. Окрім цього, під час обшуку за місцем проживання слідчі вилучили у нього предмет, схожий на зброю, та направили на проведення відповідного експертного дослідження.

    Поліція затримал раніше судимого 36-річного киянина
    Поліція затримал раніше судимого 36-річного киянина

    За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий повідомив чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

    Суд обрав йому запобіжний та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал кияни стрілянина
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    У Києві чоловік стріляв у сусідку