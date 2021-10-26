У Києві чоловік стріляв у сусідку

Правоохоронці вилучили у киянина зброю, з якої він стріляв у жінку

Слідчі столичної поліції повідомили про підозру молодику

Біля будинку на вулиці Олекси Тихого в Солом’янському районі Києва в 33-річну киянку вистрілив чоловік. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поспілкувавшись із потерпілою, поліцейські з’ясували, що на вулиці у неї виник словесний конфлікт із сусідкою. У цей момент із будинку вибіг син опонентки, який вирішив заступитися за матір та вистрілив у заявницю. Потерпілу у задовільному стані госпіталізували для надання необхідної допомоги.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та першочергових слідчих дій правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 36-річний киянин, раніше судимий за крадіжки, грабежі та незаконне поводження зі зброєю. Окрім цього, під час обшуку за місцем проживання слідчі вилучили у нього предмет, схожий на зброю, та направили на проведення відповідного експертного дослідження.

Поліція затримал раніше судимого 36-річного киянина

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий повідомив чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Суд обрав йому запобіжний та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.