На Подолі посеред вулиці п’яний чоловік відкрив стрілянину

З місця стрілянини правоохоронці вилучили дев’ять гільз

На вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва сталася стрілянина. Повідомлення про це надійшло до поліції від перехожих. На виклик прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, патрульні вже за кілька хвилин затримали зловмисника.

«Внаслідок події ніхто не постраждав. Для встановлення деталей правопорушення та мотивів скоєного ми проаналізували відео з камер спостереження, що зафіксували стрілянину, та допитали фігуранта. Виявилося, що чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і здійснив декілька пострілів вгору. Уродженця Вінниччини, 1992 року народження, затримано у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Ми виявили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, а з місця події вилучили дев’ять гільз. Все вилучене відправлено на проведення відповідних експертиз. Патрульні провели тестування правопорушника на Драгері, який показав результат 1,44 проміле алкоголю. Мотиви скоєного чоловік пояснити не зміг», – розповіла дізнавач Подільського управління поліції Юлія Марценюк.

Правоохоронці затримали уродженця Вінниччини, 1992 року народження

Дізнавачі Подільського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або до п'яти років обмеження волі.

Як повідомлялося, нещодавно на Оболоні агресивний молодик влаштував стрілянину посеред вулиці.