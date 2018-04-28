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    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП

    У ДТП на столичній вулиці Ревуцького у Києві постраждали три автівки
    У Києві вночі на вулиці Ревуцького відбулися п'яні катання, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua. За даними видання, автомобіль Honda врізався в бордюр і вдарив припаркований на узбіччі автомобіль Volvo, після чого переїхавши зелену зону, вдарив автомобіль Dodge і зупинився. Далі, зі слів свідків аварії,
    • Вчора, 09:47
    • Розсилка

    У ДТП на столичній вулиці Ревуцького у Києві постраждали три автівки

    У Києві вночі на вулиці Ревуцького відбулися п'яні катання, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

    За даними видання, автомобіль Honda врізався в бордюр і вдарив припаркований на узбіччі автомобіль Volvo, після чого переїхавши зелену зону, вдарив автомобіль Dodge і зупинився. Далі, зі слів свідків аварії, дівчина з Honda помінялася місцями з хлопцем і, сівши за кермо свого автомобіля, продовжила рух на дисках ще 400 метро. Через те що автомобіль був сильно пошкоджений, була змушена зупинитися на узбіччі.

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    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП
    П’яні «покатушки» в Києві завершились ДТП

    «Далі почався «цирк»: хлопці з автомобіля Honda не зупинили свої гуляння на цьому і продовжили розпивати спиртні напої і танцювати на своєму розбитому автомобілі», - йдеться у повідомленні.

    На щастя обійшлося без постраждалих. На місці працювала патрульна поліція.

    Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва унаслідок вибуху автомобіля одна людина загинула, ще одна постраждала.

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