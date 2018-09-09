Ймовірного винуватця смертельної аварії в Одесі затримано



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Внаслідок ДТП загинули двоє людей

Процесуальне керівництво у кримінальному провадження здійснюється прокуратурою Одеської області

Ймовірного винуватця смертельної ДТП в Одесі затримано в порядку статті 208 КПК України.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у своєму Facebook.

«Ймовірного винуватця ДТП, 27-річного водія «БМВ», затримано в порядку ст. 208 КПК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадження здійснюється прокуратурою Одеської області», - написала вона.

Сарган додала, що затриманий - навряд чи «мажор», «просто вирішив, швидше за все, встигнути проскочити. Виявився гонщиком. Долітався».

Нагадаємо, аварія сталася у суботу ввечері на Фонтанській дорозі. Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.

Спочатку повідомлялося, що в результаті ДТП п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули. Згодом стало відомо, що третя особа померла в кареті швидкої допомоги.