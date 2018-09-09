BMW перед ДТП в Одесі їхало на червоне світло зі швидкістю понад 100 км/год - ЗМІ



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Фото: «Думская» BMW після аварії в Одесі

ЗМІ повідомили подробиці смертельної ДТП в Одесі

В Одесі ідентифікували водія, який на іномарці збив на смерть двох людей на 6-й станції Фонтану ввечері 8 вересня. За інформацією ЗМІ, чоловіка звати Олег, він відомий у місті вуличний гонщик.

Місцеве видання «Таймер» знайшло сторінку водія в соціальній мережі «ВКонтакте». Журналісти наводять фотографії з неї, де стрілка на спідометрі BMW M5 (E39) перебуває далеко за позначкою 200 км/год, а Олег у дописі скаржиться, що розігнатися ще більше йому не дозволяє автоматичний обмежувач.

При цьому фото оформлене, як зроблене в межах міста Одеса. Також на сторінці є багато відеозаписів гонок вулицями за участі власника машини.

Також одеське видання «Думская» наводить слова очевидців про те, що BMW рухався в напрямку 7-ї станції Фонтану зі швидкістю понад 100 км/год. У машині, крім водія, були ще молоді дівчата, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на свідків. Також видання має інформацію про вік водія BMW – йому 27 років.

«Запис реєстратора одного з автомобілістів зафіксував, як BMW на великій швидкості перетинає перехрестя на заборонний сигнал світлофора», - додає «Думская» з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, аварія сталася у суботу ввечері на Фонтанській дорозі. Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.

Спочатку повідомлялося, що в результаті ДТП п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули. Згодом ЗМІ повідомили, що третя особа померла в кареті швидкої допомоги. Натомість ТСН спростовує інформацію про третю жертву.

Ймовірного винуватця смертельної ДТП в Одесі затримано в порядку статті 208 КПК України.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган додала, що затриманий водій BMW - навряд чи «мажор», «просто вирішив, швидше за все, встигнути проскочити».