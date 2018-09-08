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    В Одесі сталася жахлива ДТП: п’ятеро осіб травмовано, двоє - загинули

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    В Одесі сталася жахлива ДТП: п’ятеро осіб травмовано, двоє - загинули

    Поліція встановлює обставини аварії

    Подія сталася на Фонтанській дорозі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Водій автомобіля «BMW», рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем «Skoda». В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.  

    Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.  Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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    В Одесі сталася жахлива ДТП: п’ятеро осіб травмовано, двоє - загинули
    В Одесі сталася жахлива ДТП: п’ятеро осіб травмовано, двоє - загинули
    В Одесі сталася жахлива ДТП: п’ятеро осіб травмовано, двоє - загинули

    Станом на 22:45

    Третя особа померла в кареті швидкої допомоги.

    Станом на 23:00

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)Кримінального кодексу України.

    трагедія ДТП Одеса водій поліція
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