В Одесі сталася жахлива ДТП: п’ятеро осіб травмовано, двоє - загинули



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Поліція встановлює обставини аварії

Подія сталася на Фонтанській дорозі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Водій автомобіля «BMW», рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем «Skoda». В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Станом на 22:45

Третя особа померла в кареті швидкої допомоги.

Станом на 23:00

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)Кримінального кодексу України .