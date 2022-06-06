Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)

Жертв у результаті ракетних ударів немає

У Києві фахівці продовжують працювати на місцях, які вчора зазнали ракетного обстрілу з Росії. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Щодо вчорашніх вранішніх вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки», – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, 5 червня зранку російські загарбники атакували столицю України ракетами. Удари наносилися по залізничних об’єктах. Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Києву Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.