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    Новини

    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)

    Окупанти нанесли ракетні удари по&nbsp;&nbsp;об&rsquo;єктах інфраструктури у Києві - Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)
    Окупанти нанесли ракетні удари по  об’єктах інфраструктури у Києві
    фото: пресслужба КМДА

    Жертв у результаті ракетних ударів немає

    У Києві фахівці продовжують працювати на місцях, які вчора зазнали ракетного обстрілу з Росії. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    «Щодо вчорашніх вранішніх вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки», – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)
    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)
    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)
    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)
    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)
    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)
    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)
    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)
    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)
    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)
    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)
    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)

    Нагадаємо, 5 червня зранку російські загарбники атакували столицю України ракетами. Удари наносилися по залізничних об’єктах. Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Києву Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.

    Теги: росія окупанти Київ війна обстріл рятувальники Україна КМДА окупація #stoprussia
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    Ракетний обстріл Києва: рятувальники ліквідовують наслідки атаки (фото)