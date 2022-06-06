Ситуація в Сєвєродонецьку: Буданов повідомив позитивну новину

Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на фронті

Сєвєродонецьк залишається «найгарячішим» напрямком російсько-української війни

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

На сьогодні це «найгарячіший» напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста.

Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.

Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста, бої тривають. Про це уранці 5 червня повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Раніше Гіркін підтвердив, що окупанти відходять з Сєвєродонецька.