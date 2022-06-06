  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Ситуація в Сєвєродонецьку: Буданов повідомив позитивну новину
рус
    Події в Україні

    Ситуація в Сєвєродонецьку: Буданов повідомив позитивну новину

    Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на фронті - Ситуація в Сєвєродонецьку: Буданов повідомив позитивну новину
    Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на фронті
    фото: ГУРМО

    Сєвєродонецьк залишається «найгарячішим» напрямком російсько-української війни

    Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

    На сьогодні це «найгарячіший» напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста.

    Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.

    Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста, бої тривають. Про це уранці 5 червня повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Раніше Гіркін підтвердив, що окупанти відходять з Сєвєродонецька.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 6 червня
    Теги: розвідка росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia Кирило Буданов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ситуація в Сєвєродонецьку: Буданов повідомив позитивну новину