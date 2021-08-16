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    Жінка у кафе побила чоловіка. Хлопець з розривом селезінки та нирки опинився у лікарні

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    У Києві жінка побила чоловіка в кафе - Жінка у кафе побила чоловіка. Хлопець з розривом селезінки та нирки опинився у лікарні

    У Києві жінка побила чоловіка в кафе

    Фото: поліція Києва

    Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі

    У кафе на Оболонській площі у Києві стався конфлікт між двома компаніями. Бійку почала жінка, яка побила одного з хлопців. Непритомного постраждалого госпіталізували, а нападницю затримали. Про це повідомили в поліції Києва.

    За даними правоохоронців, жінка кілька разів ударила кулаком одного з хлопців по голові й тулубу. 28-річний місцевий житель упав і втратив свідомість. Його госпіталізували із закритою травмою грудної клітки, живота, розривом селезінки та нирки.

    Співробітники затримали 39-річну нападницю. Як виявилось, вона родом із Полтавської області.

    Наразі слідчі Оболонського управління поліції повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Районний суд столиці обрав їй запобіжний захід у формі цілодобового домашнього арешту. Тепер жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Напередодні на Херсонщині психічно хворий чоловік вбив поліцейського і поранив медика.

    Також нагадаємо, що навесні житель Львова покусав голову ОСББ. Наразі суд відправив його на громадські роботи.

    Теги: Київ бійка напад лікарня поліція жінка чоловік
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    Жінка у кафе побила чоловіка. Хлопець з розривом селезінки та нирки опинився у лікарні