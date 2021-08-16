Жінка у кафе побила чоловіка. Хлопець з розривом селезінки та нирки опинився у лікарні

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі

У кафе на Оболонській площі у Києві стався конфлікт між двома компаніями. Бійку почала жінка, яка побила одного з хлопців. Непритомного постраждалого госпіталізували, а нападницю затримали. Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, жінка кілька разів ударила кулаком одного з хлопців по голові й тулубу. 28-річний місцевий житель упав і втратив свідомість. Його госпіталізували із закритою травмою грудної клітки, живота, розривом селезінки та нирки.

Співробітники затримали 39-річну нападницю. Як виявилось, вона родом із Полтавської області.

Наразі слідчі Оболонського управління поліції повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Районний суд столиці обрав їй запобіжний захід у формі цілодобового домашнього арешту. Тепер жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Напередодні на Херсонщині психічно хворий чоловік вбив поліцейського і поранив медика.

Також нагадаємо, що навесні житель Львова покусав голову ОСББ. Наразі суд відправив його на громадські роботи.