Реклама заввишки з п’ятиповерхівку. У Києві проведено рекордні демонтажі банерів

У 2021 році до бюджету Києва надійшло 1,1 млн грн штрафів за незаконно розміщену рекламу

У 2021 році в Києві було демонтовано майже 25 тисяч незаконних конструкцій та вивісок, які не відповідають правилам розміщення реклами у столиці. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Київ крок за кроком втілює дизайн-код столиці – єдину стратегію впорядкування рекламного оформлення міста, який враховує архітектурні, функціональні та історико-культурні чинники місцевого середовища. Головна мета цієї стратегії – зниження рівня візуального шуму та повага до соціального простору. Особливий акцент – на демонтажі конструкцій, які не відповідають вимогам розміщення вивісок та зовнішньої реклами в Києві. Станом на кінець грудня демонтажні бригади КП «Київреклама» прибрали з вулиць Києва 24,5 тис. незаконних рекламних конструкцій та вивісок. Така кількість демонтажів стала рекордною порівняно з іншими роками, а найбільш «кількісним» виявився липень – 2 555 демонтажів», – розповів Мондриївський.

Де відбулися наймасштабніші демонтажі

Він підкреслив, що найбільшу кількість конструкцій, як і завжди, було демонтовано на фасадах будівель, адже саме вони більш за все потерпають від незаконних вивісок та рекламних конструкцій. У цьому році було демонтовано 17,7 тис. незаконних конструкцій на фасаді. Серед них – один із найбільших банерів на будинку на вул. Драйзера, розмір якого сягнув 555 кв. м. Наймасштабніші демонтажі відбулись на фасадах Подолу, біля Центрального вокзалу та на вул. Великій Васильківській. А найбільше повторних демонтажів у одній локації відбулося на фасадах Повітрофлотського проспекту, де вдруге зняли майже 70 незаконних конструкцій.

У місті майже закінчена робота з демонтажу великих наземних конструкцій, які перевищують норми розмірів у своїй форматній зоні. Серед яких 21 суперсайт заввишки з п’ятиповерхівку та площею близько 100 кв. м.

Сума штрафів за незаконно розміщену рекламу

«На 87% порівняно з 2020 роком зросла сума надходжень до бюджету – за рахунок штрафів за адміністративні правопорушення щодо незаконно розміщеної реклами. Так, за 2020 рік було складено 457 протоколів на суму 587 690 грн, а станом на 22 грудня 2021 року складено 812 протоколів на суму 1,1 млн грн. Робота зі звільнення вулиць від незаконних рекламних конструкцій, напевно, нині найактивніша за весь час. І такий темп ми будемо тримати і надалі. Також хочеться підкреслити, що коефіцієнт корисної дії дизайн-коду міста збільшується не лише за рахунок демонтажів та штрафів, значну роль відіграє можливість подачі заяв на погодження вивіски в онлайн форматі та якісна роз’яснювальна діяльність», – зазначила начальниця Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук.

Кількість заяв на оформлення вивісок зростає

Поліщук додала, що кількість поданих заяв на оформлення вивісок, порівняно з минулим роком, зросла майже вдвічі, а саме: у 2021 році надійшло 3245 заяв, а в 2020 році – 1856 таких звернень. Для порівняння: у 2019 р. – 1241 звернення, а у 2018 році – лише 868.

«Цей рік відзначився і новою опцією для операторів зовнішньої реклами: відтепер вони мають можливість обмінюватися первинними бухгалтерськими документами в електронному форматі. Також ми додали до сервісів онлайн приймальню начальника управління. У рамках роз’яснювальної діяльності в 2021 році було розроблено буклет «Вивіска. Як оформити за правилами», де в зручній для сприйняття формі розписаний алгоритм дій для підприємців. А також активно оновлюється сайт та соціальні мережі», – зауважила Оксана Поліщук.