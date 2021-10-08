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    Ректор НАУ обіцяє відремонтувати гуртожитки та створити «університет майбутнього»

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    НАУ посідає четверте місце за результатами вступної кампанії 2021 року - Ректор НАУ обіцяє відремонтувати гуртожитки та створити «університет майбутнього»
    НАУ посідає четверте місце за результатами вступної кампанії 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    На ремонтні роботи на території НАУ необхідно близько мільярда гривень

    Ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький пообіцяв перетворити виш на «університет майбутнього» за рахунок коштів інвесторів та бізнесу. Про це він сказав під час виступу на засіданні Комітету освіти і науки Верховної Ради.

    За словами Луцького, представники науки, бізнесу та держави мають об’єднатися, щоб перетворити НАУ в сучасний інноваційний навчальний заклад світового рівня.

    Сьогодні НАУ – один з найпопулярніших закладів серед абітурієнтів. За даними МОН, він посідає четверте місце за результатами вступної кампанії 2021 року. Університет готує висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють як в Україні, так і у світі. Однак щоб мати змогу конкурувати з провідними навчальними закладами світу, він потребує оновлення навчальних програм і матеріальної бази – корпусів, гуртожитків, спортивної інфраструктури, харчового блоку. Наразі вони перебувають у вкрай занедбаному стані, деякі зруйновано.

    За словами Луцького, на ремонтні роботи на території НАУ необхідно близько мільярда гривень, і він не чекає їх від держави.

    Ректор НАУ також розповів, що університет спільно з представниками бізнесу розробляє програму трансформації, яка передбачає реконструкцію корпусів та будівництво нових, створення сучасного кампусу та колівінгів для викладачів і студентів, оновлення технічного оснащення, спортивного стадіону, харчового блоку. Програму обіцяють презентувати за кілька місяців.

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    Теги: Київ вуз ремонт університет Максим Луцький
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    Ректор НАУ обіцяє відремонтувати гуртожитки та створити «університет майбутнього»