Два київські виші увійшли до найкращих у світі за можливостями працевлаштування

Випускники двох київських вишів мають кращі, ніж інші, можливості для працевлаштування

Один виш уперше потрапив до рейтингу

Два київські університети увійшли до рейтингу найкращих університетів світу за можливостями працевлаштування випускників QS 2022 року – QS Graduate Employability Rankings 2022 (незалежний перелік найкращих навчальних закладів світу для студентів, орієнтованих на кар’єрні досягнення). Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Так, до рейтингу, складеного Міжнародним аналітичним агентством у галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds, увійшли:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який посів позицію в діапазоні 301-500,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який вперше увійшов до рейтингу, дебютувавши в діапазоні 501+.

Два українські університети включені до підсумкової опублікованої таблиці, яка містить 550 найкращих вищих навчальних закладів з точки зору можливостей працевлаштування після закінчення навчання.

QS Quacquarelli Symonds є провідним у світі постачальником сервісів, досліджень і аналітичних послуг для глобального сектору вищої освіти, місія якого полягає в тому, щоб дати можливість мотивованим людям реалізувати свій потенціал за допомогою освітніх досягнень, міжнародної мобільності та кар'єрного розвитку.

QS Quacquarelli Symonds є укладачем рейтингів університетів з 2004 року, коли й був опублікований перший рейтинг найкращих університетів світу QS World University Rankings.

Рейтинг найкращих університетів світу за можливостями працевлаштування випускників QS – QS Graduate Employability Rankings – це найбільш детальний порівняльний аналіз роботи, яку ведуть виші зі створення сприятливих умов для подальшого отримання бажаної професії. Університети оцінюються за критеріями наявності партнерських відносин із роботодавцями (включаючи стажування), кількістю лідерів в окремих галузях серед випускників, частотою присутності роботодавців на території кампусу й рівнем працевлаштування випускників, що враховує місце розташування навчального закладу.