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    Два київські виші увійшли до найкращих у світі за можливостями працевлаштування

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    Випускники двох київських вишів мають кращі, ніж інші, можливості для працевлаштування - Два київські виші увійшли до найкращих у світі за можливостями працевлаштування
    Випускники двох київських вишів мають кращі, ніж інші, можливості для працевлаштування
    Фото з відкритих джерел

    Один виш уперше потрапив до рейтингу

    Два київські університети увійшли до рейтингу найкращих університетів світу за можливостями працевлаштування випускників QS 2022 року – QS Graduate Employability Rankings 2022 (незалежний перелік найкращих навчальних закладів світу для студентів, орієнтованих на кар’єрні досягнення). Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

    Так, до рейтингу, складеного Міжнародним аналітичним агентством у галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds, увійшли:

    • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який посів позицію в діапазоні 301-500,
    • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який вперше увійшов до рейтингу, дебютувавши в діапазоні 501+.

    Два українські університети включені до підсумкової опублікованої таблиці, яка містить 550 найкращих вищих навчальних закладів з точки зору можливостей працевлаштування після закінчення навчання.

    QS Quacquarelli Symonds є провідним у світі постачальником сервісів, досліджень і аналітичних послуг для глобального сектору вищої освіти, місія якого полягає в тому, щоб дати можливість мотивованим людям реалізувати свій потенціал за допомогою освітніх досягнень, міжнародної мобільності та кар'єрного розвитку.
    QS Quacquarelli Symonds є укладачем рейтингів університетів з 2004 року, коли й був опублікований перший рейтинг найкращих університетів світу QS World University Rankings.
    Рейтинг найкращих університетів світу за можливостями працевлаштування випускників QS – QS Graduate Employability Rankings – це найбільш детальний порівняльний аналіз роботи, яку ведуть виші зі створення сприятливих умов для подальшого отримання бажаної професії. Університети оцінюються за критеріями наявності партнерських відносин із роботодавцями (включаючи стажування), кількістю лідерів в окремих галузях серед випускників, частотою присутності роботодавців на території кампусу й рівнем працевлаштування випускників, що враховує місце розташування навчального закладу.
    Теги: Київ Міністерство освіти і науки освіта вуз рейтинг
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    Два київські виші увійшли до найкращих у світі за можливостями працевлаштування