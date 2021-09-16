Територію університету, який очолює кум Табачника, можуть забудувати висотками
На території Національного авіаційного університету уже зведені три будинки
«ЖК «НАУ» замовляли? Знаємо, що ні, однак одіозна ДАБІ під шумок ліквідації видала дозвіл на будівництво 14 будинків на території Національного авіаційного університету. В доважок до трьох уже зведених там будинків», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ректором університету є фігурант низки кримінальних справ та кум екс-міністра освіти Дмитра Табачника Максим Луцький. Ректором він став у 2021 році, а колишнє керівництво НАУ стверджує, що вибори відбулися з численними порушеннями.
«Саме з ним журналісти пов’язували незаконну забудову території університету», – додають у джерелі.
Нагадаємо, у Києві на прибережній частині озера Вирлиця може з’явитися великий торгово-розважальний центр, який планує зводити політик і бізнесмен Віталій Хомутиннік. Місцеві жителі виступають категорично проти.