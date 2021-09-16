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    Територію університету, який очолює кум Табачника, можуть забудувати висотками

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    Територію університету, який очолює кум Табачника, можуть забудувати висотками
    Фото: Чарівний Київ/Facebook

    На території Національного авіаційного університету уже зведені три будинки

    У Києві на території Національного авіаційного університету може з’явитися 14 нових будинків. Відповідний дозвіл видала ДАБІ. Про це повідомляєтьсяна Facebook-сторінці «Чарівний Київ».

    «ЖК «НАУ» замовляли? Знаємо, що ні, однак одіозна ДАБІ під шумок ліквідації видала дозвіл на будівництво 14 будинків на території Національного авіаційного університету. В доважок до трьох уже зведених там будинків», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що ректором університету є фігурант низки кримінальних справ та кум екс-міністра освіти Дмитра Табачника Максим Луцький. Ректором він став у 2021 році, а колишнє керівництво НАУ стверджує, що вибори відбулися з численними порушеннями.

    «Саме з ним журналісти пов’язували незаконну забудову території університету», – додають у джерелі.

    Нагадаємо, у Києві на прибережній частині озера Вирлиця може з’явитися великий торгово-розважальний центр, який планує зводити політик і бізнесмен Віталій Хомутиннік. Місцеві жителі виступають категорично проти.

    Теги: Київ будівництво Дмитро Табачник ДАБІ Максим Луцький
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    Територію університету, який очолює кум Табачника, можуть забудувати висотками