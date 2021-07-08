В купальниках не можна. Ректор НАУ ввів дивний дрес-код в університеті

Дівчат також просять не вдягати декольте та короткі спідниці

Керівництво Національного авіаційного університету просить студентів та викладачів не приходити на заняття в купальниках і халатах

Кум ексміністра освіти Дмитра Табачника, новий ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький вирішив «підвищити репутацію установи високої культури» та ввів 11 заборон для студентів та працівників НАУ. Документ з переліком заборон сьогодні обговорюють у соцмережах.

Отже, крім того, що одяг має бути «максимально зручним», тепер в університеті під забороною:

декольте, яскраві сорочки і топіки

макіяж має бути стриманий у осіб жіночої статі

купальники, халати і шорти

неформальна символіка та атрибутика

короткі спідниці (довжина спідниці не повинна перевищувати 10 см від коліна)

Уже мережі бурхливо обговорюють, як на вході в університет «стоятимуть дяді/тьоті і вимірюватимуть довжину спідниці».

Нагадаємо, 10 лютого міністр освіти Сергій Шкарлет підписав наказ про призначення нового керівника Національного авіаційного університету. Ректором (НАУ) призначено Максима Луцького. Він переміг на виборах, які відбулися наприкінці січня, з результатом 63,9% голосів. Максим Луцький повернувся до університету після п’яти років перерви. У 2015-му з посади першого проректора його звільнив міністр Сергій Квіт.

Новий ректор був радником прем’єра Миколи Азарова. До Революції гідності також очолював Солом’янську райдержадміністрацію у Києві, а у 2019 році балотувався до Верховної Ради у мажоритарному окрузі від партії ОПЗЖ. Найбільш пікантна деталь його біографії – кумівство з Дмитром Табачником, міністром освіти і науки часів Януковича. Саме цим фактом багато хто пояснює тріумфальне повернення Луцького в НАУ.

У лютому 2021 року десятки співробітників Національного авіауніверситету звільнилися через зміну ректора.