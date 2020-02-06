Ремонт електричок і станцій: на Київщині очікують поліпшення роботи залізниці



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Голова Київської облдержадміністрації Олексій Чернишов познайомився з роботою залізничників під час переїзду до Борисполя Фото: Олексій Чернишов, Facebook

Київська ОДА і Укрзалізниця домовилися про покращення умов міжміського залізничного сполучення

У четвер, 6 лютого, голова Київської облдержадміністрації Олексій Чернишов і директор регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Григорій Бевз підписали протокол стосовно покращення умов міжміського залізничного сполучення. Протокол підписали під час поїздки залізницею з Києва в Бориспіль.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Підписаний документ передбачає чіткий перелік кроків та зобов’язань, які в 2020 році допоможуть покращити умови перевезення на приміській залізниці.

В рамках підписаного документу кожна зі сторін вживатиме заходи для плідної співпраці та поліпшення роботи приміської залізниці.

Укрзалізниця зобов’язується зробити капітальний ремонт 5 складів електропоїздів на суму 272,6 млн грн, поточний ремонт вагонів на суму 160,94 млн грн, здійснити капітальний ремонт пішохідних мостів по станціям Вишневе та Васильків вартістю 50 млн грн, усунути недоліки технічного стану пасажирських платформ і зупинок, провести освітлення по станціях та зупиночних платформах у багатьох пунктах області.

Київська обласна державна адміністрація планує врегулювати питання відшкодування вартості пільгового проїзду. Також передбачається перегляд вартості проїзду. Але слід зазначити, що це рішення безпосередньо пов’язане з істотним покращенням якості послуг. Це чітко зазначено у підписаному документі.

Протокол спрямований на встановлення взаємовигідних партнерських відносин, а також розвиток довготривалого та ефективного співробітництва. Реалізувати його пункти передбачається вже в 2020 році.