Кабмін призначив тимчасового керівника «Укразалізниці»
Желько майже 13 років займав керівні посади в корпорації McDonald's в Україні, Румунії та країнах колишньої Югославії
Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління «Укразалізниці» на Марчека Желька. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на урядовому порталі.
Згідно з розпорядженням, на члена правління акціонерного товариства
«Укрзалізниця» Марчека Желька тимчасово покладаються обов'язки голови правління. Він виконуватиме обов'язки керівника УЗ до обрання голови правління.
Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів погодив звільнення Євгена Кравцова з посади голови правління УЗ. Сам Кравцов про рішення піти із займаної посади заявив ще в кінці грудня 2019 року. За його словами, він має намір перейти в публічний сектор.
У 2013-2014 роках був директором із персоналу групи Starlightmedia, у 2007-2013 роках - директором з персоналу Дніпроспецсталі.
Він також брав участь у проєкті реформування HR-напряму в компанії «Нова пошта».
Майже 13 років працював у корпорації McDonald's в Україні, Румунії та Югославії.