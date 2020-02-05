Кабмін призначив тимчасового керівника «Укразалізниці»

Желько майже 13 років займав керівні посади в корпорації McDonald's в Україні, Румунії та країнах колишньої Югославії

Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління «Укразалізниці» на Марчека Желька. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, на члена правління акціонерного товариства

«Укрзалізниця» Марчека Желька тимчасово покладаються обов'язки голови правління. Він виконуватиме обов'язки керівника УЗ до обрання голови правління.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів погодив звільнення Євгена Кравцова з посади голови правління УЗ. Сам Кравцов про рішення піти із займаної посади заявив ще в кінці грудня 2019 року. За його словами, він має намір перейти в публічний сектор.

Марчек Желько працює в «Укрзалізниці» з 2014 року. Спочатку він був незалежним членом наглядової ради, а в червні 2016 року став членом правління.

У 2013-2014 роках був директором із персоналу групи Starlightmedia, у 2007-2013 роках - директором з персоналу Дніпроспецсталі.

Він також брав участь у проєкті реформування HR-напряму в компанії «Нова пошта».

Майже 13 років працював у корпорації McDonald's в Україні, Румунії та Югославії.