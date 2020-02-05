Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння



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Меморандум підписали виконуючий обов’язки голови правління АТ «Укрзалізниця» Желько Марчек та член правління Укрзалізниці Ремігіуш Пашкевич, член правління німецької компанії Deutsche Bahn AG Рональд Пофалла та керівник дочірнього підпри

Прем'єр сподівається, що підписання меморандуму стане наступник кроком для побудови співпраці між Укрзалізницею та Deutsche Bahn

Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння. Церемонію підписання транслювали наживо на сторінці прем’єр-міністра Олексія Гончарука у Facebook.

Зазначається, що підписання відбулося у Кабінеті міністрів під час зустрічі української делегації на чолі з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком та делегації компанії Deutsche Bahn на чолі з членом правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn AG Рональдом Пофаллою.

Меморандум підписали виконуючий обов’язки голови правління АТ «Укрзалізниця» Желько Марчек та член правління Укрзалізниці Ремігіуш Пашкевич, член правління німецької компанії Deutsche Bahn AG Рональд Пофалла та керівник дочірнього підприємства DB Engineering & Consulting GmbH Ніко Варбанофф.

«Сподіваюся, що це (підписання меморандуму - ред) буде наступним кроком для побудови надійної співпраці між Укрзалізницею та Deutsche Bahn», - сказав Гончарук перед підписанням.

Як повідомлялося, представники Deutsche Bahn заявили, що можуть надати лише консультаційну допомогу Укрзалізниці.

До відома, 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук на «Українському сніданку» в Давосі заявив, що уряд планує віддати на 10 років Укрзалізницю в управління німцям. Пізніше у німецькій компанії спростували заяву Олексія Гончарука.