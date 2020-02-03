«Укрзалізниця» ввела послугу доставки багажу



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Пасажирам пропонуватиметься доставка ручної поклажі з вокзалу до вокзалу або адресна — від дверей до дверей

«Укрзалізниця» з 3 лютого запровадила нову послугу з кур'єрського доставлення ручної поклажі з вокзалу до вокзалу або адресної — від дверей до дверей. Послугу в пілотному режимі надаватимуть у трьох поїздах.

Про це йдеться на сайті залізничної компанії.

«Замовлення адресної доставки передбачає, що кур’єр сам забере поклажу та доставить за кінцевою адресою. Вартість послуги становитиме 200 грн, якщо доставка здійснюватиметься від вокзалу до вокзалу, та 350 грн, якщо від дверей до дверей», — йдеться у повідомленні.

Залізничники мають опрацювати механізм надання послуги на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський та в поїздах №79/80 Дніпро-Київ-Дніпро, №92/91 Львів-Київ-Львів, №63/64 Харків-Київ-Харків.

До перевезення приймають ручну поклажу пасажира вагою до 36 кг включно.

Як повідомляється, користуватися новими послугами зможе будь-хто, але особливо корисними вони будуть для сімей з дітьми, людей похилого віку, які подорожують самостійно, а також для осіб з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» назвала топ-5 популярних рейсів.