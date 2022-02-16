Reuters потрапив у курйоз: в ефірі з Майдану прорекламував «гараж» (відео)

Reuters вже припинила трансляцію

Під час трансляції Reuters з назвою «Погляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи» показали фейкове рекламне оголошення про продаж гаража. Про це пише Уніан.

Після полудня невідомі підняли в небо дрон, який завис на рівні камери з оголошенням з таким текстом: «Продам гараж на Соломі – 0442440961».

Вказаний авторами оголошення номер телефону зараз не обслуговується. На сторінці локації посольства РФ в Google Україні цей номер вказаний як контактний.

Нагадаємо, у прямому ефірі агентства Reuters на Майдані Незалежності прозвучав гімн СРСР.

У суспільстві виникло обурення з цього приводу, мовляв, медіа сіють паніку та ще й не фільтрують, що потрапляє у трансляцію. Продюсер TV Reuters в Україні Сергій Каразій пояснив, чому так сталося.