Я не брав хабарів і ніколи не затримувався при їх одержанні – «слуга народу» Трубіцин

Владислав Трубіцин: Справа проти мене – це політична розправа

Депутат Київської міської ради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин вважає корупційну справу проти нього політичною розправою за його позицію в Київраді та впевнений, що обов'язково доб'ється справедливості

Про це політик написав на власній сторінці у «Фейсбуці», коментуючи кримінальне провадження НАБУ, в якому він є фігурантом.

Зокрема, політик зазначив, що за останні дні отримав багато повідомлень підтримки, але також «прочитав цілий вал фейкових новин про своє затримання та міфічні хабарі».

«Тепер настав час розповісти, як усе було насправді. По-перше, я ніколи і ні від кого не отримував жодних хабарів і тим більше не затримувався на одержанні хабарів!» – наголосив Трубіцин.

«По-друге, – продовжив депутат, – я не тікав від НАБУ півдня, як це вкидалося в медіа, і в розшук мене ніхто не оголошував. Так, я був у Оболонській РДА, коли туди приїхали детективи НАБУ. Але я там не ховався, а перебував на робочій зустрічі і за першого ж прохання правоохоронців вийшов до них».

За словами Трубіцина, з'ясувалося, практично протягом року за ним велося стеження і весь цей час його «активно провокував на незаконні дії провокатор і водночас агент НАБУ Андрій Максименко, якого те саме НАБУ ще у 2019 році спіймало на хабарі у 90 тис. доларів, та судова справа щодо нього досі не закрита».

«Тут, як кажуть, висновки робіть самі, чому цей Максименко цілий рік ходив за мною мало не по п'ятах, провокуючи мене на отримання неправомірної вигоди. Але весь цей час Максименко отримував від мене рішучу відмову на будь-які незаконні пропозиції», – запевнив політик.

«Я вважаю всю цю справу проти мене політичною розправою за мою тверду позицію в Київраді, яку я завжди мав і матиму! Я — боєць по життю, обов'язково доб'юся справедливості! І так, вже завтра я буду присутній на пленарному засіданні Київради!» – підсумував Трубіцин.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ повідомило, що депутата Київради Владислава Трубіцина, одного з його помічників, трьох керівників київських КП та підприємця було затримано за звинуваченням в отриманні неправомірної вигоди.

П'яти фігурантам кримінального провадження суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом вийти під заставу.

16 лютого стало відомо, що Владислав Трубіцин вийшов із СІЗО під заставу.