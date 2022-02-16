Мер Кличко розповів, як проходить будівництво Подільського мосту (відео)

Кличко столиці показав, які роботи виконують зараз

У Києві продовжуються будівельні роботи зі зведення метро на Троєщину на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Які роботи виконують на споруді у зимовий період, розповів мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко зазначив, що навіть у складний для України час столиця має й надалі розвиватись, продовжувати втілювати заплановані проєкти, будувати та оновлювати інфраструктуру.

«Продовжуються сьогодні роботи, які можна здійснювати і в зимовий період, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Наприклад, там збирають великі металоконструкції, які будуть частиною мосту над вулицею Центральна Садова у напрямку вулиці Оноре де Бальзака. Також у районі Русанівських садів продовжують зміцнювати тунелі майбутньої гілки метро на Троєщину», – розповів Кличко.

Мер Києва повідомив, що також продовжується процес нанесення гідроізоляції на аркову конструкцію мосту через Дніпро. Наразі тут вивозяться останні часові опори аркового мосту. Працюють фахівці та на вже збудованих автомобільних з'їздах на Подолі.

«Хочу наголосити, коли ми говоримо про цей об'єкт, то йдеться не лише про мости через річку Дніпро, а про комплекс мостів, естакад та тунелів, загальною довжиною понад 10 км, що сполучають Поділ із Воскресенським масивом та Троєщиною. І цей важливий для транспортної інфраструктури міста мостовий перехід – на фінальній стадії будівництва!», – підсумував Кличко.

Голова КМДА оприлюднив відео, як продовжуються будівельні роботи на Подільському мосту.

Нагадаємо, 5 листопада під час Колегії КМДА мер Києва Віталій Кличко заявив, що звільнив заступника голови Київської міської держадміністрації Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Раніше Кличко поставив жорстку умову Густєлєву, що до кінця року автотранспортне сполучення між правим і лівим берегом по Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито.

До слова, Київ розпорядженням Київської міської держадміністрації від 13 жовтня 2021 року №2152 перезатвердив проєкт будівництва Подільського мостового переходу. Згідно з розпорядженням від 13 жовтня 2021 року вартість робіт зросла майже до 20 млрд грн.

Правоохоронці розслідують справу за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час здійснення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро.