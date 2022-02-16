  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві на Майдані заграв гімн Радянського Союзу (відео)

    Гімн заграв уночі на Майдані Незалежності&nbsp; - У Києві на Майдані заграв гімн Радянського Союзу (відео)

    Гімн заграв уночі на Майдані Незалежності 

    фото з відкритих джерел

    Трансляція почалася 15 годин тому і продовжується досі

    У прямому ефірі агентства Reuters на Майдані Незалежності прозвучав гімн СРСР, повідомляє headlines Україна.

    Агентство запустило пряму трансляцію з Києва під назвою «Вигляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи».

    Нагадаємо, 15 лютого британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України. Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

    Тим часом супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів.

    Напередодні Росія заявила, що відповість на вторгнення України в «ДНР» та «ЛНР».

    Теги: Київ Україна СРСР час Майдан Незалежности гімн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві на Майдані заграв гімн Радянського Союзу (відео)