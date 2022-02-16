У Києві на Майдані заграв гімн Радянського Союзу (відео)

Трансляція почалася 15 годин тому і продовжується досі

У прямому ефірі агентства Reuters на Майдані Незалежності прозвучав гімн СРСР, повідомляє headlines Україна.

Агентство запустило пряму трансляцію з Києва під назвою «Вигляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи».

Нагадаємо, 15 лютого британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України. Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

Тим часом супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів.

Напередодні Росія заявила, що відповість на вторгнення України в «ДНР» та «ЛНР».