Одіозний Кива хоче судитися із Байденом за спричинення психічних розладів (відео)

Скандальний проросійський політик звинувачує Захід у нанесенні невиправної шкоди українській економіці

Одіозний проросійський народний депутат Ілля Кива вважає президента США Джозефа Байдена відповідальним за спричинення психічних розладів в українців через нагнітання паніки навколо можливого повномасштабного збройного наступу РФ на Україну. Відповідну заяву, зроблену скандальним політиком в етері одного з російських пропагандистських телеканалів під час прямого включення, Кива оприлюднив на своїй Facebook-сторінці.

Відомий своїми проросійськими уподобаннями Ілля Кива заявив, що заяви керівництва США щодо намірів РФ напасти на Україну «остаточно розірвали економіку України».

«Можливо нам, мешканцям України взяти і подати на Байдена до суду за ті психічні розлади, які він приніс? За ось цю істерику, за знищену економіку?», – заявив Кива.

Одіозний політик додав, що, за його даними, саме інформаційна кампанія навколо підготовкою РФ наступу на Україну нанесли економіці держави шкоду на суму близько $12 млрд.

Раніше повідомлялося, що нардеп із проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива на тлі загрози нового нападу Росії поїхав до Іспанії та заявив, що не планує повертатися до України. Проте під час включення у пропагандистський етер російське ЗМІ позначило його місце перебування як Київ.

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